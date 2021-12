Flor do Caribe: Dionísio despede Doralice

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 1º, Samuca liga para Ester e avisa que está no barco com Alberto. Ester entende que o filho corre perigo estando sozinho com Alberto e resolve dizer em seu depoimento à polícia que não reconhece as joias. Carol sugere a Lino que ambos vão ao Rio de Janeiro encontrar Maria Adília.

Cassiano desconfia de que Ester esteja sendo ameaçada por Alberto. Isabel marca um encontro com Ester. Dionísio despede Doralice, depois de acusá-la pelo roubo de seu relógio. Veridiana permite que Lino viaje com Carol para o Rio de Janeiro. Ester fica surpresa ao entrar na república dos tenentes.

Perdeu o capítulo de sábado, 29? Então assista aos vídeos.

adblock ativo