Flor do Caribe: Delegado mostra a Hélio o dinheiro do avião

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 20, Silvestre conta para Alberto que Cassiano encontrou turmalina Paraíba na mina. Dadá, Lino e Adília ficam surpresos ao saber que Veridiana viajará com Manolo. Duque se incomoda ao ver Alberto nas proximidades de sua mina. Cassiano desconfia de que Silvestre possa estar trabalhando na sua mina a mando de Alberto, e avisa aos tenentes. Bibiana pede a Taís que vá à delegacia falar com Hélio.

Alberto manda Eric estudar uma forma de cancelar a venda da mina para recuperá-la de Cassiano. William conta para Doralice que Nicole está morando em sua casa. O delegado mostra a Hélio, na frente de Ester, a valise com dinheiro que ele deixou no avião, insinuando que o ex-executivo recebeu dinheiro de Dionísio.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 19? Então assista aos vídeos.

