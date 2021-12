Flor do Caribe: Delegado autoriza prisão de Cassiano

Nesta quarta-feira, 24, em Flor do Caribe, Alberto pede a Dom Rafael que o ajude a tirar Cassiano de seu caminho. Hélio tenta fazer as pazes com Taís. Donato se veste de palhaço para animar Lipe e fazê-lo feliz. De forma ameaçadora, Cassiano avisa a Hélio para não fazer Taís sofrer. Dom Rafael conta a Alberto que Duque é um falsário.

Amparo pede a Alberto para levar uma carta a Cristal, sem que Dom Rafael perceba. Cassiano alerta Ester para ter cuidado com Alberto. Guiomar pendura uma foto sua, com o marido falecido e Alberto na parede da casa de Dionísio e lembra o sogro do seu direito como herdeira. Dom Rafael consegue com o delegado um mandato de busca e prisão imediata para Cassiano.

Perdeu o capítulo desta terça-feira, 23? Assista aos vídeos.

