Flor do Caribe: Cristal avisa a Cassiano que chegará à vila

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 15, Cristal avisa a Cassiano que chegará à Vila dos Ventos no dia seguinte, mas omite que Duque está com ela. Ciro fica triste porque Mila deixará Vila dos Ventos. Duque surpreende Cassiano ao aparecer no Flor do Caribe. Ester propõe sociedade a Taís para abrirem uma empresa. Dionísio desconfia de que Doralice tenha roubado sua medalha a mando de Quirino e decide demiti-la. Natália chega em casa com Juliano e se espanta ao ver Reinaldo.



Perdeu o capítulo desta terça-feira, 14? Assista aos vídeos.

adblock ativo