Flor do Caribe: Chico tenta impedir casamento de Ester

Neste sábado, 30, em Flor do Caribe, Cristal surpreende os devotos e sua família, ao cantar na igreja uma música de ritmo forte. Cassiano gosta do canto de Cristal. Chico tenta impedir o casamento de Ester, dizendo que Cassiano está vivo. Rafael e Cristal discutem. Cristal avisa a Amparo que sairá de casa.

Chico avisa ao comandante que falou com Cassiano ao telefone, e que ele lhe pediu ajuda. Cassiano e Duque voltam a cavar o túnel e encontram a saída no teto da mina. Donato sai da prisão. Bibiana avisa a Donato que Hélio se formou e trabalha no Grupo Albuquerque. Dom Rafael descobre que Duque e Alberto fugiram da cela e manda seus capangas irem atrás dos prisioneiros.

