Flor do Caribe: Chico e Cassiano se reencontram

Duque fica em dúvida entre desembarcar com Cassiano ou seguir para o Rio de Janeiro com Amaralina. Dionísio avisa a Samuca que não quer mais William em sua casa. Ester deixa claro a Alberto que não vai mais admitir as interferências de Dionísio em sua vida. Amaralina se emociona ao se despedir de Duque e Cassiano.

Quirino conta a Samuel sobre o motivo de seu pedido de demissão da casa de Dionísio. Samuel e Lindaura se assustam ao ver a medalha de Dionísio no pescoço de Samuca. Cassiano chega à Vila dos Ventos e se recorda dos momentos que viveu com Ester. Juliano se prontifica a ajudar Natália a alugar um barco para iniciar suas pesquisas. Chico e Cassiano se reencontram.

adblock ativo