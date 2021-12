Flor do Caribe: Chico desconfia das intenções de Alberto

No terceiro capítulo de Flor do Caribe, que vai ao ar nesta quarta-feira, 13, Alberto coloca os cristais de diamante junto com os cristais de sal, para disfarçar. Dionísio diz que o saco de diamantes deve ser colocado numa pasta, protegida por um código numérico, a ser revelado somente para Dom Rafael. Chico desconfia das intenções de Alberto. Bibiana mostra a camionete que ela comprou aos filhos. Veridiana conta aos netos que pediu a uma Associação de São Paulo que descubra o paradeiro de Maria Adília.

Lindaura mostra para Samuel o anel que Alberto deu para Ester e ele se surpreende ao perceber que o anel se parece com um anel que sua mãe usava. Candinho e Dadá lamentam a ausência da mãe e o desconhecimento de seu paradeiro. Alberto chama Ester para visitar a velha mina do Grupo Albuquerque. Dom Rafael recebe a valise de Cassiano e avisa ao rapaz que só poderá liberá-lo para o Brasil depois que conferir os diamantes.

