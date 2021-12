Flor do Caribe: Cassiano se comove ao ver Samuca

No capítulo de Flor do Caribe desta sexta-feira, 12, Cassiano fica comovido ao ver Samuca. Alberto orienta Hélio a encontrar um comprador para a mina. Cassiano resolve abrir um bar com o dinheiro que o pai lhe deu, e o batiza de Flor do Caribe. Alberto manda Yvete pesquisar sobre Duque. Donato devolve o dinheiro que Bibiana emprestou, sem saber que a quantia era de Hélio.

Duque consegue alguns fios de cabelo de Samuca, para que Cassiano faça o exame de DNA. Juliano beija Natália. Cristal aceita se apresentar em turnê pelo Brasil. Duque avisa a Cassiano que Cristal vem ao Brasil.

adblock ativo