Flor do Caribe: Cassiano reconstrói a cabana para Ester

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 18, Ester diz a Alberto que não desistirá do divórcio e avisa que pensará se volta para sua casa por causa de Laurinha. Hélio pede a Quirino para ensiná-lo a jogar xadrez. Duque avisa a Cassiano que uma cantora famosa será a próxima atração do Flor do Caribe. Carol alerta Mila para tomar cuidado com Hélio. Ciro não aceita quando Mila lhe propõe que eles fiquem juntos mas sem compromisso.

Duque aconselha Cassiano a reconquistar Ester. Cassiano reconstrói a cabana para Ester. Quirino e Samuel fazem as pazes. Mantovani convoca Isabel para acompanhar o caso das obras de arte de Dionísio. Taís sente ciúmes ao ver Mantovani com Isabel. Samuel conta para Cassiano que Ester voltou para a mansão.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 17? Assista aos vídeos.

