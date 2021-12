Flor do Caribe: Cassiano invade casa de Alberto e o ameaça

Nesta segunda-feira, 29, em Flor do Caribe, Ester afirma a Alberto que ele não conseguirá afastá-la de Cassiano. Juliano e Duque convencem Cassiano a se esconder no barco. Rafael combina com Reinaldo a ida de Amparo e um segurança na turnê de Cristal pelo Brasil, e pede ao empresário sigilo sobre o segurança.

Yvete dá um aparelho de espionagem para Alberto monitorar Ester através dos óculos da esposa. Cassiano invade a casa de Alberto e avisa que vai tirar tudo do ex-amigo. Ester pergunta a Cassiano sobre Cristal.

