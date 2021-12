Flor do Caribe: Cassiano invade a casa de Alberto

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 28, Ester se humilha e aceita voltar a morar na casa de Alberto para não ficar longe da filha. Veridiana deixa Candinho viajar com Cassiano até o lugar em que ele encontrou a turmalina da Paraíba. Mila conta para Reinaldo que Natália está apaixonada por Juliano. Cassiano faz as pazes com Duque e conta que desconfia de que o local onde Candinho encontrou a turmalina da Paraíba possa ser a mina desativada dos Albuquerque.



Reinaldo pede a Juliano que faça Natália feliz. Duque se mostra interessado em comprar a mina desativada dos Albuquerque, e Hélio lhe dá informações sobre a localização. Carol muda o visual de Lino. Cassiano invade a casa de Alberto para falar com Samuca.

