Flor do Caribe: Cassiano encontra uma turmalina

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 9, Amadeu termina o namoro com Isabel. Hélio aceita a proposta feita por Dionísio. Isabel resolve deixar a república. Samuel comenta com Ester que desconfia que Klaus Wagner seja o próprio Dionísio. Maria Adília revela a Lino que é sua mãe, e os dois se abraçam emocionados. Cassiano encontra uma turmalina Paraíba na mina, com ajuda do faro de Ariana.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 8? Então assista aos vídeos.

