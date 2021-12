Flor do Caribe: Cassiano é preso

No capítulo de Flor do Caribe desta quinta-feira, 14, Cassiano parte para a propriedade de Dom Rafael para conferir os diamantes. Donato e Juliano comemoram a boa pesca do dia. Cassiano assume o comando do voo e faz uma aterrissagem forçada em uma área deserta. Juliano avisa a Quirino que Doralice está interessada nele. Zuleika incentiva Doralice a se declarar para Quirino.

Ester devolve o anel que era de Helga para Dionísio. Alberto presenteia Ester com duas passagens aéreas para a lua de mel dela e Cassiano no Caribe. Ester pede a Samuel que faça o anel de noivado dela e de Cassiano. Dom Rafael descobre que os diamantes foram misturados a cristais de sal e resolve manter Cassiano refém até receber os diamantes verdadeiros. Cassiano é preso.

