Flor do Caribe: Cassiano e Duque embarcam no navio mercante

Nesta sexta-feira, 05, em Flor do Caribe, Ester tenta conversar com Alberto, mas o empresário prefere não confrontá-la. Cristal oferece dinheiro para ajudar Cassiano e Duque. Ester se emociona ao se recordar de Cassiano. Natália conhece Juliano. Cassiano e Duque resolvem pegar um ônibus para ir até o navio mercante que os levará para o Brasil.

Ariana some e Candinho se desespera. Cassiano e Duque embarcam no navio mercante. Alberto pede perdão a Ester. Duque diz a Cassiano que está preocupado com Amaralina. Cassiano e Duque são surpreendidos com a presença de Amaralina no navio.

adblock ativo