Flor do Caribe: Cassiano e Duque conseguem fugir

Cassiano e Duque conseguem fugir em direção à mata, mas são perseguidos pelos capangas de Dom Rafael. Donato percebe a dificuldade que terá para ser aceito pelos pescadores. Dom Rafael e seus capangas acertam um dos tanques de combustível do avião onde estão Cassiano e Duque, que são obrigados a aterrissar. Ester e Alberto brincam na piscina com Samuca e Laura.

Hélio encontra Donato e conta ao pai que é assistente da diretoria do Grupo Albuquerque. Dionísio discute com Alberto sobre a desativação da mina. Alberto não concorda com a análise de Hélio sobre a situação da mina e acaba discutindo com Dionísio. Cassiano faz um pouso forçado no meio do pasto. Cassiano e Duque atravessam o pântano e são surpreendidos por um crocodilo.

adblock ativo