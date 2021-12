Flor do Caribe: Cassiano diz que pedra de Ariana é valiosa

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 14, Amaralina conta para Duque que fundou o fã-clube de Cristal. Dom Rafael vai ao confessionário, mas o padre lhe avisa que só conseguirá o perdão de Deus se antes for perdoado pelas pessoas a quem fez mal. Lindaura convence Samuel a não denunciar Dionísio. Dom Rafael resolve pagar o que deve a Duque pela antiga sociedade dos dois.



Amaralina mostra a foto de seu avô para Amparo, que não percebe que se trata de Duque quando jovem. Samuel confirma para Cassiano que a pedra do cincerro de Ariana é a turmalina da Paraíba. Cassiano devolve o cincerro de Ariana e combina com Candinho uma ida até o local onde a pedra foi encontrada. Alberto tenta fazer a cabeça de Samuca contra Cassiano. Cristal liga para Cassiano, e Ester sente ciúmes.

