Flor do Caribe: Cassiano diz a Ester que Cristal é uma amiga

Nesta terça-feira, 30, em Flor do Caribe, Cassiano explica a Ester que Cristal é somente uma amiga que o ajudou a fugir do Caribe e que nunca tiveram nenhum relacionamento amoroso. Alberto pega os óculos de Ester e assiste às imagens do encontro da esposa com Cassiano captadas pelo aparelho de espionagem. Hélio avisa a Taís que Gonzalo vai à procura de Cassiano no mar.

Cassiano resolve pular do barco e pede a Donato que avise a Taís para pegá-lo na praia. Samuel desconfia de que Guiomar esteja acobertando Dionísio. Guiomar avisa a Lindaura sobre o perigo que Samuel corre ao querer desvendar o passado de Dionísio. Alberto pergunta a Ester se ela vai desistir de Cassiano.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 29? Assista ao vídeo.

