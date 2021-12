Flor do Caribe: Cassiano diz a Alberto que irá destruí-lo

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 23, Ester comenta com Cassiano que não tem conhecimento sobre a prestação de contas da ONG. Cassiano promete a Alberto que destruirá tudo o que ele tem. Bibiana confessa a Donato que está com vergonha das atitudes de Hélio.



Olívia diz a Amaralina que ela pode ficar em sua casa. Alberto afirma ao avô que Ester voltará para ele. Hélio destrata Zuleika. Cassiano ajuda Ester a levar Laurinha ao hospital.

