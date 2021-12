Flor do Caribe: Cassiano desconfia da confissão de Hélio

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 2, Castro repassa a orientação de Dionísio para que Hélio possa depor na delegacia. Carol avisa a Lino que um canal de televisão inglês quer entrevistá-lo para um programa sobre os novos nomes da moda no Brasil. Hélio confessa em seu depoimento que foi o mandante do sequestro e da tentativa de homicídio contra Samuel, justificando que sua intenção era incriminar Alberto.

Cassiano desconfia da veracidade da confissão de Hélio. Bibiana e Donato estranham quando percebem a felicidade de Hélio, que faz planos para quando sair da prisão. Guiomar pergunta a Maria Adília se Candinho é filho de Dionísio.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 1º?

