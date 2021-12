Flor do Caribe: Carol decide viajar para ficar longe de Lino

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 30, Bibiana e Donato perguntam para Hélio se ele conhece Arruda, e percebem que o filho pode estar envolvido no sequestro de Samuel. Bibiana pede a Juliano que vá à polícia contar que viu Hélio e Arruda no resort. Carol decide viajar para ficar longe de Lino e Taís, e comenta com Mila que fingirá para a mãe que está indo viajar a trabalho.

Lino afirma a Carol que a ama e que quer se casar com ela. Juliano dá um prazo de uma semana para Hélio ir à polícia confessar seu envolvimento no sequestro de Samuel. Samuel descobre que a explosão na mina revelou uma jazida de turmalina da Paraíba no local e conta a novidade para Cassiano.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 29? Então assista aos vídeos.

