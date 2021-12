Flor do Caribe: Bibiana vai tirar satisfação a Dionísio

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar neste segunda-feira, 12, Zuleika conta a Dionísio que Hélio foi preso. Castro oferece mais dinheiro a Hélio para que mantenha o acordo com o ex-patrão. Bibiana vai à casa de Dionísio tirar satisfações sobre a prisão do filho e acaba agredindo Alberto. Samuel tenta, em vão, convencer Hélio a dizer a verdade.

Manolo convoca Aurora para ir à Vila dos Ventos avaliar a documentação de Klaus Wagner. Bibiana procura o delegado para dizer que Hélio está assumindo a culpa de um crime cometido por Dionísio. Alberto avisa a Ester que eles receberam uma intimação para ouvir a sentença do juiz sobre a guarda de Laurinha.

