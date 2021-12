Flor do Caribe: Aurora descobre plano de fuga de Dionísio

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 7, Cassiano agradece a Alberto por ter salvo a vida de Ester e do filho que eles esperam. Aurora ouve trechos da conversa telefônica entre Dionísio e Otto e descobre o plano de fuga do empresário. Aurora acerta com Cassiano que ele pilote o avião que levará Dionísio, para impedir sua fuga.

Quirino e Nicole se beijam. Ester fica preocupada com a possibilidade de Cassiano ser preso na tentativa de impedir a fuga de Dionísio. Cassiano, Amadeu e Isabel perseguem o carro de Otto em que Dionísio está.

Perdeu o capítulo de sábado-feira, 7? Então assista aos vídeos.

