Flor do Caribe: Arruda entra no quarto de Samuel no hospital

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 19, Carol tenta convencer Taís a ser modelo da coleção de roupas de Lino. Chico fica emocionado ao ver Maria Adília. Alberto diz a Eric que Dionísio precisa ser interditado. Alberto visita Samuel no hospital, que recebe o ex-genro com hostilidade. Doralice liga para Quirino e avisa que está em um convento, colocando a cabeça em ordem.

Dionísio comparece à celebração de Hélio pelo cargo de vice-presidente da empresa. Mila, na frente de Dionísio, do pai e de todos os executivos, desmente Hélio, dizendo que não aprova suas atitudes e que não aceita se casar com ele. Arruda entra no quarto de Samuel.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 18? Então assista aos vídeos.

