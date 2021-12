Flor do Caribe: Amadeu declara seu amor por Isabel

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 22, Samuel diz a Ester e Cassiano que seu amigo Manolo pode desmascarar Dionísio. Candinho chora por ter sido destratado por Dionísio. Hélio implora para não ser demitido, e Dionísio lhe dá uma semana para devolver o dinheiro pago aos capangas.

Alberto fica radiante ao saber que Hélio foi dispensado do Grupo Albuquerque. Maria Adília se apavora com o sumiço de Candinho. Amadeu declara seu amor por Isabel e pede para ela ficar com ele. Dionísio não acredita quando Maria Adília aparece em sua casa.

Perdeu o capítulo de sábado, 20? Então assista aos vídeos.

