Flor do Caribe: Alberto vigia sono de Cassiano e Ester

No capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 20, Cristal conta para Ester que se apaixonou por Cassiano. Cassiano avisa à família que dará entrada na ação de reconhecimento da paternidade de Samuca. Juliano avisa a Natália que só voltará a conversar com ela depois que a bióloga assumir o namoro para Reinaldo. Alberto manda flores para Cristal. Ester consegue empréstimo no banco para abrir a empresa com Taís, e coloca a casa da família como garantia.

Amparo aconselha Cristal a esquecer Cassiano. Mila se surpreende quando o pai lhe lhe diz para ela ficar morando com Natália. Cristal avisa a Amparo que elas deixarão Vila dos Ventos. Natália expulsa Reinaldo de sua casa. Rafael informa a Amparo que já instalou seu escritório no Rio de Janeiro. Alberto observa Cassiano e Ester dormindo na cabana.

adblock ativo