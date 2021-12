Flor do Caribe: Alberto tranca Ester no bunker

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 28, Alberto fica desnorteado e pede ajuda a Ester que, com medo, acaba abraçando o ex-marido. Isabel desconfia de que algo está errado com Ester depois que fala com ela ao telefone.

Taís confessa a Olívia que ainda é apaixonada por Hélio. Donato pergunta a Marizé se ela sabe de algo que possa estar acontecendo com Lipe na escola. Duque se emociona quando Amaralina revela que se sente protegida por ele. Alberto tranca Ester no bunker.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 27? Então assista aos vídeos.

adblock ativo