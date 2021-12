Flor do Caribe: Alberto tenta armar emboscada para Cassiano

Neste sábado, 4, em Flor do Caribe, Cassiano pede a pedra emprestada a Candinho, mas promete devolvê-la. Mila termina o relacionamento com Ciro. Durante as recordações da infância, Samuel lembra que Dionísio traiu sua família e levou o anel de sua mãe. Forçado por Bibiana, Hélio confessa que foi ele quem atropelou o casal.

Alberto manda uma mensagem para Cassiano, fingindo ser Ester, e marca um encontro na cabana. Lindaura pede a Quirino para tentar convencer Samuel a desistir da investigação contra Dionísio. Ester avisa a Cassiano que não marcou um encontro com ele. Gonzalo surge e força Cassiano a entrar em um carro.

adblock ativo