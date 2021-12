Flor do Caribe: Alberto teme que Cassiano tire Samuca dele

No capítulo deste sábado, 13, em Flor do Caribe, Duque revela que Cristal aceitou cantar na inauguração do Flor do Caribe. Marizé conta ao pai que foi Hélio quem emprestou o dinheiro para ele comprar seu barco. Donato invade a reunião onde está Hélio e insulta o filho na frente de Alberto. Alberto chora, com receio de que Cassiano tire Samuca dele.

Veridiana, Lino e Dadá ficam felizes ao ver Candinho de volta com Ariana. Guiomar liga para Dionísio pedindo ajuda. Alberto se surpreende ao ver Cassiano sentado à mesa com sua família no café da manhã.

