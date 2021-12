Flor do Caribe: Alberto tem um surto e é internado

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 11, Cassiano diz a Dionísio que ele será levado para a Alemanha para pagar pelos crimes que cometeu. Quirino pede Nicole em namoro. A notícia da prisão de Dionísio prejudica os negócios do Grupo Albuquerque, para desespero de Alberto. Taís é escolhida por Jeff para ser a modelo do desfile da coleção de Lino.

Natália consegue enviar o relatório da pesquisa a tempo, com a ajuda de Juliano. Sem dinheiro, Guiomar escolhe ficar junto ao filho na mansão. Alberto tem um surto e é internado em uma clínica psiquiátrica.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 10? Então assista aos vídeos.

adblock ativo