Flor do Caribe: Alberto surpreende Ester com Cassiano

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 10, Maria Adília diz a Lino e Carol que só volta para Vila dos Ventos se sua chegada permanecer em segredo. Samuel aceita ajudar Duque e Cassiano na venda das pedras preciosas. Natália comenta com Juliano que acha estranho o desaparecimento de Doralice. Taís conta para Ester que desistiu de ficar com Hélio. Cassiano e Duque não contam para Amaralina sobre a pedra preciosa. Isabel copia documentos que Ester encontrou na mansão de Dionísio sobre Klaus Wagner para investigá-los. Alberto surpreende Ester com Cassiano.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 8? Então assista aos vídeos.

