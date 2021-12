Flor do Caribe: Alberto suborna advogado para enganar Hélio

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 28, Doralice percebe que Quirino ficou triste com a partida de Nicole. Dionísio manda Castro enganar Hélio, dizendo que irá levantar o dinheiro que lhe prometeu. Cassiano compra uma casa para morar com Ester e seus filhos. Mantovani ajuda Candinho a montar o disco voador.

Alberto paga Castro para não atender mais nenhum chamado de Hélio e pede ao advogado para não contar para Dionísio. Wiliam diz a Doralice que prefere morar com Quirino, depois da separação dos dois. Veridiana chega de viagem com Manolo e fica feliz ao ver os novos eletrodomésticos em sua cozinha, comprados por Lino. Alberto observa Ester com um sorriso assustador.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 27? Então assista aos vídeos.

