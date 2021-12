Flor do Caribe: Alberto some com os filhos de Ester

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 10, Alberto liga para Ester e avisa que está no iate com as crianças. Guiomar critica Dionísio e afirma que Alberto precisa de tratamento. Amparo fica surpresa ao saber que Duque está em sua casa. Duque combina com Amparo uma forma de levar Dom Rafael para o Rio de Janeiro, e resolvem fingir que ela e Cristal foram sequestradas.

Duque convence Dom Rafael a viajar para o Rio de Janeiro para resgatar a mulher e a filha. Cassiano chega a Vila dos Ventos e todos comemoram. Cassiano pergunta a Ester para onde Alberto levou seu filho.



Perdeu o capítulo desta quinta-feira, 9? Assista aos vídeos.

