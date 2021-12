Flor do Caribe: Alberto quer que Ester abandone Cassiano

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 29, Cassiano finge para Samuca que Alberto e ele são amigos. Ester afirma a Dionísio que não quer nada de sua família. Samuel pede a Cassiano que pegue três amostras do solo da mina dos Albuquerque, para verificar se existe indício da turmalina da Paraíba. Cassiano orienta Ester a não fazer o que combinou com Alberto.

Samuel analisa as amostras do solo e confirma a existência da turmalina da Paraíba na mina desativada dos Albuquerque. Alberto ameaça Ester se ela continuar a se encontrar com Cassiano. Cassiano enfrenta Alberto.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 28? Assista aos vídeos.

