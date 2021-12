Flor do Caribe: Alberto presta queixa contra Cassiano

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 30, Cassiano discute com Alberto, que não esboça reação. Alberto vai para a delegacia prestar queixa contra Cassiano. Natália comenta com Juliano que desconfia que está grávida. Cassiano comemora a nova certidão de Samuca, com seu nome como pai do menino.

Olívia descobre que Duque é avô de Amaralina. Duque promete para Olívia que vai contar a verdade para Amaralina depois que aprender a ser um bom avô. Amaralina se emociona ao ouvir a conversa de Duque e Olívia atrás da porta.

