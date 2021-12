Flor do Caribe: Alberto presencia o acidente de Ester

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 4, Ester afirma para Amaralina que não está grávida. Aurora chega a Vila dos Ventos. Otto avisa a Dionísio que vai ajudá-lo a fugir do Brasil. Manolo diz a Aurora que a neta poderá entrar na casa de Dionísio como cozinheira. Guiomar se surpreende quando Alberto concorda em ir ao médico com ela.

Cassiano diz a Olívia que está preocupado com Ester. Aurora avisa a Lindaura que vai grampear o telefone da casa de Dionísio. Ester resolve ir à cidade de Natal de bugue e acaba sofrendo um acidente. Alberto presencia o acidente de Ester.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 3? Então assista aos vídeos.

