Flor do Caribe: Alberto pede Ester em casamento

No capítulo de Flor do Caribe desta terça-feira, 26, Dadá chama a avó para ajudar Ester a dar à luz seu filho. Juliano se assusta ao ver o bebê que Doralice e Quirino acharam na porta de casa. Cassiano continua cavando o chão, para fugir da solitária. Candinho ordenha Ariana para dar leite a William. Dadá avisa que o filho de Ester e Cassiano nasceu. Hélio passa no vestibular e faz planos com Zuleika sobre seu futuro no Grupo Albuquerque.



Ester decide que o nome de seu filho será Samuel. Alberto convida Ester para ir a Natal fazer compras para Samuca. Donato é condenado a 20 anos de prisão. Taís e Olivia ficam apreensivas quando Chico informa que está guardando o dinheiro da indenização dado por Alberto para quando Cassiano voltar. Uma parede de terra desaba em cima de Duque. Alberto pede Ester em casamento.

