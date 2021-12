Flor do Caribe: Alberto pede ao avô não fazer mal para Ester

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 12, William não se conforma com a ausência de Doralice. Natália incentiva Juliano a seguir em frente, ajudando Quirino e William. Doralice ajuda as beatas a dar comida aos pobres. Samuel se oferece para levar a turmalina da Paraíba para ser avaliada em Natal, e recusa qualquer segurança para protegê-lo. Alberto avisa ao avô que sabe que ele colocou Hélio para prejudicar Samuel. Alberto implora a Dionísio que não faça nada contra Ester. Juliano consegue um emprego na portaria do prédio de Hélio.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 11? Então assista aos vídeos.

