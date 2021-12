Flor do Caribe: Alberto oferece sociedade a Cristal

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 17, Ester interrompe o assédio de Cristal a Cassiano. Juliano cobra de Natália o fato de ela não o ter apresentado para Reinaldo como seu namorado. Alberto convida Cristal para almoçar em sua casa. Cassiano avisa para Amaralina que Alberto deve estar armando contra ele. Guiomar comenta com Cristal e Amparo que Cassiano foi preso no Caribe por Dom Rafael. Alberto oferece sociedade a Cristal no Grupo Albuquerque, se ela conseguir seduzir e conquistar Cassiano.



Perdeu o capítulo desta quinta-feira, 16? Assista aos vídeos.

