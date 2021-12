Flor do Caribe: Alberto liga para Ester e Cassiano atende

Nesta quinta-feira, 25, em Flor do Caribe, Alberto combina com Gonzalo a viagem ao Brasil para prender Cassiano. Candinho pergunta a Guiomar se ela sabe quem é seu pai. Ester permite que Taís pegue Samuca para passar a tarde com Cassiano.

Guiomar promete ajudar Veridiana a encontrar Maria Adília. Marizé revela a Donato que o ama e que sentiu sua falta durante sua estada na prisão. Mila demonstra não gostar da aproximação de Juliano e Natália. Alberto telefona para Ester, e Cassiano atende em seu lugar.

