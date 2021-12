Flor do Caribe: Alberto liberta Ester

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 29, Alberto destrata Samuca quando o menino pergunta por Ester. Ester desmaia no bunker. Alberto liberta Ester, mas a ameaça, caso revele o que sabe no depoimento que fará à polícia. Cassiano vai à casa de Alberto avisar que está com Samuca e nota algo errado com Ester. Donato convida Bibiana para assistir ao show de Elba Ramalho e lhe dá um vestido de presente. Elba diz a Cassiano que gostaria de conhecer Veridiana, que recebe um terço de Nossa Senhora da cantora.

Alberto pega Samuca na escola e diz ao menino que vai levá-lo para passear em uma praia deserta. Elba conta para Lino que conheceu uma mulher que escreve livros de cordel, contando histórias parecidas com as histórias de Veridiana, insinuando que a moça possa ser Maria Adília. Ester é indagada sobre as joias durante seu depoimento à polícia.

