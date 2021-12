Flor do Caribe: Alberto expulsa Ester e Samuca de casa

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 11, Duque dá para Cassiano o endereço do hotel onde Dom Rafael está no Rio de Janeiro, mas aconselha o amigo a deixar a procura por conta da aeronáutica. Carol aceita ajudar Veridiana a procurar a filha, e sugere que ela e seus netos gravem um vídeo para ser divulgado na internet, a fim de encontrar Maria Adília.

Amaralina e Duque vão à casa de Alberto assinar o contrato da venda da mina. Mantovani convida Taís para jantar. Alberto fica furioso ao receber do oficial de justiça o pedido de divórcio de Ester. Alberto expulsa Ester e Samuca de casa.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 10? Assista aos vídeos.

