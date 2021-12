Flor do Caribe: Alberto diz que Cassiano roubou diamantes

No capítulo de Flor do Caribe desta segunda-feira, 18, Duque diz a Dom Rafael que teve uma ideia para o destino de Cassiano. Alberto avisa a Ester que Cassiano não chegou no voo previsto. O policial acusa Donato de ter causado o acidente com os turistas. Alberto nota que Ester não está usando o anel de noivado que Cassiano lhe deu. Candinho avisa a Bibiana que Donato foi preso.

Alberto diz a Ester que Cassiano substituiu os diamantes por cristais de sal. Dionísio percebe que Alberto está envolvido no sumiço de Cassiano. Duque impede os capangas de Dom Rafael de darem um fim em Cassiano. Dom Rafael comunica a Cassiano que ele será seu piloto particular. Dom Rafael ameaça Alberto e lhe envia o atestado de óbito de Cassiano para provar suas intenções.

