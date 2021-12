Flor do Caribe: Alberto descobre que tem turmalina na mina

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 19, Doralice abraça William e diz a Quirino que precisa dele para adotar Beatriz. O povo de Vila dos Ventos comenta sobre a foto de Dionísio com Candinho publicada nos jornais. Chico revela a Donato que sabia que Dionísio era pai de Candinho e afirma que o empresário sempre fez questão de não assumir o filho. Dionísio avisa a Alberto que vai refazer o testamento, por causa de Candinho.

Doralice comenta com Quirino que ele está diferente. Taís comenta com Candinho que Ariana precisa de um namorado. Manolo e Veridiana sentem simpatia um pelo outro. Yvete avisa a Alberto que houve mais demissões de salineiros. Veridiana decide viajar com Manolo para a Paraíba com o objetivo de conseguir um bode para Ariana. Silvestre avisa a Alberto que tem turmalina Paraíba na mina.

Perdeu o capítulo de sábado, 17? Então assista aos vídeos.

