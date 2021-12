Flor do Caribe: Alberto dá o anel de sua avó para Ester

No primeiro capítulo de Flor do Caribe, que vai ao ar nesta segunda-feira, 11, Lindaura ajuda Samuel, que se sente mal ao ouvir o ruído do avião de caça, pilotado por Cassiano, Ciro, Rodrigo e Amadeu. Alberto não aceita o cargo de presidente do Grupo Albuquerque, deixando frustrado seu avô Dionísio. Cassiano, Ester e Alberto se encontram e relembram o tempo em que eram crianças. Alberto aceita o convite de Olívia para almoçar. Cassiano diz a Alberto que Ester é a mulher de sua vida.

Chico não gosta da presença de Alberto em sua casa, e diz a Olívia que ele tem o sangue ruim do avô. Alberto lembra de sua paixão por Ester. Alberto volta atrás e diz a Dionísio que aceita ser presidente do Grupo Albuquerque. Dionísio se sente orgulhoso ao dar ao neto o anel que era de sua esposa e uma medalha que recebeu na época da Segunda Guerra Mundial. Alberto dá o anel de sua avó para Ester.

