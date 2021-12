Flor do Caribe: Alberto culpa Ester por internação do avô

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 3, Dionísio passa mal e Alberto pede socorro a Guiomar. Ester conta para Samuel e Lindaura sobre a discussão que teve com Dionísio. Guiomar leva Dionísio para o hospital. Samuel confessa à filha que não sabe o que fazer para se defender de Dionísio.

Marizé esconde de Bibiana que Mateus a sujou com molho catchup. Samuca entrega a Cassiano a carta de amor que Ester lhe escreveu. Lino viaja para o Rio de Janeiro com Carol, à procura de Maria Adília. Alberto culpa Ester pela internação de Dionísio.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 2? Então assista aos vídeos.

adblock ativo