Flor do Caribe: Alberto coloca sonífero no suco de Ester

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 25, Maria Adília entra em acordo com Dionísio, que exige que ela continue guardando segredo sobre a paternidade de Candinho, em troca de deixá-la em paz com o filho. Alberto fica intrigado ao saber que dez funcionários pediram demissão para trabalhar na mina de Duque e Cassiano. Hélio pede emprestado o dinheiro da poupança de Marizé e Lipe a Bibiana, para quitar a dívida com Dionísio.

Juliano vê a foto de Arruda no jornal e o reconhece como o homem que procurou por Hélio. Juliano conversa com Quirino sobre o possível envolvimento de Hélio no sequestro de Samuel. Rodrigo pede Amaralina em namoro. Alberto coloca sonífero no suco de Ester. Zuleika não consegue acordar Ester para ir à audiência que decidirá sobre a guarda de Laurinha.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 24? Então assista aos vídeos.

