Flor do Caribe: Alberto ameaça o avô e volta para a empresa

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 29, os tenentes e suas namoradas expulsam Alberto da frente da casa de Cassiano. Doralice parte com Beatriz e deixa um bilhete de despedida para Quirino. Manolo tranquiliza Samuel, dizendo que Aurora chegará logo em Vila dos Ventos. Alberto ameaça Dionísio, que acaba cedendo e mantendo o neto no cargo de vice-presidente do Grupo.

Cassiano oferece o Flor do Caribe para Bibiana e Donato comemorarem o aniversário de 15 anos de Marizé. Alberto vai à casa de Ester e exige que ela volte para a mansão. Samuca percebe que Alberto está fora de si e liga para Cassiano, pedindo ajuda.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 28? Então assista aos vídeos.

adblock ativo