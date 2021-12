Flor do Caribe: Alberto abre um processo contra Ester

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 21, Alberto espera Cassiano e Ester deixarem a cabana. Guiomar se assusta com o descontrole de Alberto. Samuca conta para Cassiano que Alberto o chamou de contrabandista. Marizé não aceita o presente de Hélio. Chico diz a Cassiano que Candinho já andou de disco voador.

Nicole convida Guiomar para fazer a produção de moda do desfile da ONG. Alberto obriga Hélio a assessorá-lo no processo contra Ester. Hélio avisa a Ester que Alberto quer a reintegração de posse do imóvel onde funciona a ONG. Ester se atrasa para buscar Laurinha na escola.

Perdeu o capítulo desta segunda-feira, 20? Assista aos vídeos.

