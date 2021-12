Flor do Caribe: Advogado consegue o habeas corpus para Hélio

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 12, Donato dispensa os serviços de Castro, chegando à conclusão de que foi enganado por ele. Bibiana e Donato pedem ajuda a Ester, que indica Dr. Muniz como advogado para defesa de Hélio. Taís recebe convite para desfilar em Paris. Natália sente as contrações do parto, e Juliano a leva para a maternidade.

Paçoquinha declara seu amor por Marinalva e a beija. Juliano fica esfuziante ao ver a filha nascer. Muniz consegue o habeas corpus para Hélio, que vai para a casa dos pais. Rodrigo e Amaralina viajam sem revelar seu destino. Guiomar visita Alberto na clínica psiquiátrica e se comove ao ver o estado do filho.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 11? Então assista aos vídeos.

adblock ativo