"Fiz as escolhas que o meu coração mandou", diz Drummond

Em Sete Vidas, Isabelle Drummond encara mais uma protagonista de novela. Menos de cinco meses depois de Megan, de Geração Brasil, a atriz voltou ao ar como a intrépida Júlia, uma mocinha com direito a lágrimas e muito drama. Para entrar na pele da nova personagem, ela apenas escureceu os cabelos, que antes estavam loiríssimos. Porém, conta que o que mais a seduziu para aceitar este convite com um intervalo tão curto foi o texto de Lícia Manzo.

"Antes de ler, eu ainda estava sem saber se iria aguentar. Mas fiquei muito encantada com o texto. É muito pé no chão, muito diferente de tudo o que eu já fiz", explica ela. Na trama, Júlia se encanta à primeira vista por Pedro, vivido por Jayme Matarazzo. Eles formam o casal romântico do folhetim e prometem cenas emocionantes.

Depois de uma série de novelas às 19h, você está de volta ao horário das 18h. Foi uma escolha sua?

Eu nunca me liguei muito nessa coisa de horário. Sempre quis ter uma história boa para contar. É claro que a gente pode fazer escolhas boas ou ruins. Eu fiz as escolhas que o meu coração mandou e fui bem feliz em todas elas.

Você considera que está mais madura?

Eu cresci a cada novela e pretendo continuar crescendo. Quero aprender, sempre.

Como você vê esta nova personagem?

Ela só tem a mãe (Marta, vivida por Gisele Fróes) e tem uma relação bem complicada com essa mãe. Quando encontra o pai biológico, tem a esperança de uma nova família. Assim é também com os irmãos. Eles se conectam com os interesses dela e querem se juntar. Ela é alguém que precisa de uma família, é generosa, gosta de união.

No meio disso tudo, surge o amor pelo Pedro...

Na verdade, antes disso tudo. Ela conhece o Pedro em uma situação em que não sabe que eles são irmãos e se apaixona por ele. E eles vão ficar lutando contra isso, porque acham que são irmãos.

Mas parece que não são...

Não são irmãos, mas vão achar isso durante muito tempo, porque a mãe da Júlia esconde esse segredo. E eles vão sofrer um bocado. Depois disso, vão viver histórias diferentes, acabam se desencontrando e a gente não sabe o que vai acontecer.

Você acredita nesse amor arrebatador, à primeira vista?

Eu acredito, sim, sou bem romântica. Mas não sou muito dos sentimentos platônicos, só que acho que existem pessoas que se conectam de cara e gostam umas das outras. Isso é o que as pessoas chamam de amor à primeira vista. E a gente tem isso com todo mundo: amigos, pessoas que se tornam família para a gente. O que acontece com eles é isso. Eles se conectam de cara. Ele a ajuda e os dois começam a se relacionar. Descobrem que não conseguem se desgrudar.

Seu visual não mudou muito. Você continua loura?

Foi o que deu para fazer. A gente queria escurecer um pouco mais, mas o cabelo não aguentou. E depois, conversando, achamos que estava harmônico para a Júlia e para a história. Ele estava completamente descolorido e, agora, regulamos o tom.

Como é a relação da Júlia com a mãe?

É muito conturbada, porque a mãe é completamente diferente dela. É uma família rica: a mãe não é uma pessoa simples e ela é. Ela gosta de ir para qualquer lugar, convive com qualquer tipo de pessoa. A Júlia é uma menina humilde e ela tem uma coisa de princípios que são diferentes da mãe. Mas ela ama essa mãe, está sempre do lado e tenta fazer com que fique satisfeita com as atitudes dela, mas nem sempre isso é possível.

Ela é uma típica mocinha de novela?

Não é típica. É uma pessoa boa, generosa. Porém não é perfeita. Tenta fazer a coisa da maneira mais certa.

